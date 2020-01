Mechatronik-Schüler der HTL 1 Lastenstraße in Klagenfurt bekamen eine Maschine überreicht. Seit diesem Schuljahr ist auch das neue Laserkompetenzzentrum in Betrieb. Kommende Woche findet Tag der offenen Tür statt.

Übergabe des Roboters in der HTL Lastenstraße © W&P Zement

Vertreter des w&p Zementwerkes übergaben kürzlich der Mechatronik-Abteilung an der HTL 1 Lastenstraße in Klagenfurt einen voll funktionsfähigen Industrieroboter. Das Gerät war seit 2005 im Werk in Wietersdorf im Einsatz. Künftig steht der Roboter den Schülern als High-Tech-Lehrobjekt zur Verfügung. Erstmals können die Programmierung verschiedener Bewegungsabläufe sowie die Steuerung und Fehlerbehebung an einem Roboterarm dieser Größenordnung in der schulischen Praxis durchgeführt werden.