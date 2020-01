Der ehemalige Nationalteam-Tänzer René Puglnig bietet ab Februar in Klagenfurt Kurse an, bei denen man zu Disco-Hits aus den 60er bis 90er-Jahren tanzen kann.

Das Tanzprogramm richtete sich an Interessierte jedes Alters © (c) Daniel Waschnig Photography

Leichte Schrittfolgen und viel (Tanz)Spaß verspricht das Tanzprogramm "BaBoom!". "Einfach mal zu mitreißender Musik tanzen, die Lebensfreude spüren und sich eine kurze Auszeit vom Alltag nehmen. Genau dafür bleibt oft wenig Zeit oder es fehlt einfach der Partner oder die Partnerin. BaBoom! setzt genau da an", sagt René Puglnig. Der ehemalige Turnier- und Rock'n'Roll-Nationalteam-Tänzer bietet das Tanzkonzept ab Februar in Klagenfurt an.