Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf (Sujetbild) © APA/Fohringer

Eine Tankstelle in Klagenfurt war in der Nacht auf Freitag Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Aus einem Spind stahlen die Täter zwei Taschen mit jeweils mehreren Hundert Euro Wechselgeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.