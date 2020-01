Katholische Kirche„Die Zahl der Kirchenaustritte geht einem nahe“

Facebook

"Wenn man die Zahlen anschaut, geht es einem sehr nahe,“ sagt Johann Alois Krištof, Dechant von Ferlach/Borovlje, in Bezug auf die aktuelle Kirchenstatistik. Wie berichtet, haben die Kirchenaustritte im Jahr 2019 kärntenweit um 64,9 Prozent zugenommen. Auch im Dekanat Ferlach ist das deutlich spürbar. 2018 kehrten 113 Katholiken der Kirche den Rücken, 2019 waren es mit 217 fast doppelt so viele. „Viele wollen ein Zeichen des Protestes in der Causa Schwarz setzen“, sagt Krištof. Es sei auch für Priester eine „Zerreißprobe“ gewesen. In Landpfarren, in denen das gesellschaftliche Leben mit dem kirchlichen nach wie vor eng verbunden ist, habe es weniger Austritte gegeben.