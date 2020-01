Kleine Zeitung +

Mordprozess gegen Frauen Geheimnisvolle Ärztin: Gericht auf der Suche nach "Dr. Kathi"

Mord, Brandstiftung, Betrug: Am Freitag wird der Prozess gegen drei Frauen fortgesetzt. Am ersten Verhandlungstag ließ die Hauptangeklagte mit ihrer angeblichen Arbeit in einem Wiener Krankenhaus aufhorchen.