Defekter Trafo bei Eishallte 2800 Haushalte in Klagenfurter Innenstadt ohne Strom

Ein Kurzschluss in einem Trafo von der Eishalle führte am Mittwochabend zu einem Blackout in der Klagenfurter Innenstadt. 2800 Haushalte waren rund 20 Minuten lang betroffen. Unter anderem auch das Stadttheater.