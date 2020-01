Lange musste man warten, nun ist auch der Lendkanal für Eisläufer freigegeben. Auch am unteren Kreuzberglteich kann man in Klagenfurt eislaufen.

Am Lendkanal kann man wieder gratis aufs Eis © Weichselbraun

Lange mussten die Eisläufer in dieser Saison warten, bis sie auf das erste Natureis konnten. Doch die eisigen Temperaturen in den letzten Nächten ließen nun die Eisdecken wachsen. Seit heute ist auch der Klagenfurter Lendkanal für Eisläufer geöffnet - vorerst bis zur ersten Fußgängerbrücke. Der Eislaufverein Wörthersee weist ausdrücklich darauf hin, dass man sich an die Absperrungen zu halten habe.