Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Wir liegen weiter im Einflussbereich von einem Hoch namens "Christian". "Tiefs vom Atlantik haben derzeit absolut keine Chance und weichen Richtung Skandinavien oder in den Mittelmeerraum aus", stellt der Wetterfachmann Werner Troger fest. Vielfach dominiert ungetrübter Sonnenschein das Geschehen. Flache Nebelfelder, wie etwa im Rosental, lösen sich am Vormittag auf. Der Wind weht dabei meist aus südlichen Richtungen und er führt milde Luft heran. Kalt bleibt es lediglich in den windgeschützten, schattigen Tallagen. Die Temperaturen sind am Morgen verbreitet frostig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen +2 Grad in manchen Tal- oder Beckenlagen und stellenweise nahe +10 Grad an den Sonnenhängen um 1000 Meter Seehöhe.