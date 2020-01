Einbrecher haben Montagabend während einer kurzen Abwesenheit der Bewohner ein Einfamilienhaus heimgesucht. Gestohlen wurde Schmuck in noch unbekanntem Wert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Einbrecher hebelten ein Fenster (Symbolfoto) auf © (c) Rainer Fuhrmann - Fotolia

Am Montag zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr war niemand zu Hause. Ausgerechnet dieses Zeitfenster haben Einbrecher genutzt, um in ein Einfamilienhaus einzudringen. Nach ersten Ermittelungen der Polizei wurde ein Rollladen im Parterre ausgerissen. Danach hebelten die Täter ein Fenster auf und drangen in das Haus ein. Durchsucht wurden sämtliche Räumlichkeiten. Gestohlen wurde Schmuck im nicht unbekannten Wert.