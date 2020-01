Facebook

In dieser Trafik fand der Überfall statt © Lerchbaumer

Die kleine Trafik am Schachterlweg im Klagenfurter Stadtteil Welzenegg scheint eine besondere Magie auf Räuber auszuüben. Gleich mehrfach wurde der Tabakladen in den letzten Jahren überfallen. Am Montag gegen 17 Uhr schlug wieder ein Täter zu. Mit einer Pistole bewaffnet und einer Sturmhaube maskiert stürmte der rund 180 Zentimeter große Mann in die Trafik und bedrohte mit Nachdruck die Verkäuferin.