Noch ist unklar wie viel eine Begegnungszone kosten könnte und welche Länge sie haben könnte © Weichselbraun

Er werde den Auftrag erteilen, dass man ein Konzept für eine Begegnungszone in der Bahnhofstraße ausarbeite. Mit diesem Satz ließ Klagenfurts Verkehrsstadtrat Christian Scheider (FPÖ) im Streitgespräch der Kleinen Zeitung aufhorchen.

Gestern bereits erfolgten die erste Besprechung mit der Fachabteilung. „Tatsache ist, dass es bereits ein ganzes Bündel an Ideen gibt, die wir nun zusammenführen und schauen, was realistisch und zeitgemäß ist“, sagt Scheider. Über Zeit- oder Kostenpläne oder die konkrete Ausgestaltung einer Begegnungszone in der Bahnhofstraße will Scheider derzeit noch nicht sprechen. „Wir hatten auch für die Umgestaltung des Neuen Platzes mehrere Vorschläge. Letztlich haben wir uns für einen Mittelweg entschieden, als klares Bekenntnis zur Begegnungszone, aber auch um den finanziellen Rahmen nicht zu sprengen.“