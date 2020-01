Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Eine sogenannte Hochdruckbrücke erstreckt sich von Spanien bis zum Schwarzen Meer und bestimmt somit auch unser Wetter. Reichlich Sonnenschein ist die logische Folge. Lediglich ein paar hochliegende Schleierwolken oder auch Kondensstreifen könnten den blauen Himmel ein wenig zieren. Lokale Nebelfelder im Wörtherseeraum lösen sich wahrscheinlich noch am Vormittag auf. "Es gibt somit jede Menge Freizeitmöglichkeiten und der Tag eignet sich für allerlei Unternehmungen in der Natur", empfiehlt der Meteorologe Werner Troger. Die Temperaturen sind am Morgen winterlich und daher zumeist auch frostig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 0 Grad in manchen Tal- oder Beckenlagen und bis zu +7 Grad in höheren Lagen. Am mildesten ist es an den Sonnenhängen vor allem in mittleren Lagen von 1000 bis 1500 Meter.