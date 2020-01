Facebook

Starkoch Wolfgang Puck mit Hotel-Palais-26-Direktor Mario Gruber © H26 Hotelbetriebs GmbH

Wolfgang Puck ist wohl das kulinarische Aushängeschild Kärntens in der weiten Welt. Der Starkoch bekocht unter anderem die Filmstars in der Oscar-Nacht und serviert kulinarische Gaumenfreuden in seinem weltberühmten "Spago" in Los Angeles.