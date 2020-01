Kleine Zeitung +

Mord, Brandstiftung, Betrug Okkulte Frauenbande steht ab Montag vor Gericht

Es ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle in Kärnten: Drei Frauen aus dem Raum Villach sollen ältere Menschen tyrannisiert haben. In Klagenfurt startet am Montag der Prozess.