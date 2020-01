Ferienangebot für Klagenfurter Kinder und Jugendliche. Insgesamt 50 Kurse. Am Montag beginnt die Anmeldung.

Auf zum Wintersportschnuppern! © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Von 10. bis 15. Februar sind beim kostenlosen Wintersportschnuppern der Stadt Klagenfurt insgesamt 50 Kurse mit 1800 Kursplätzen verfügbar. Die Stadt bietet die Kurse für die Teilnehmer kostenlos an, damit in den Semesterferien keine Langeweile aufkommt. Klagenfurter Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind dazu eingeladen. Am Montag, 13. Jänner, um 9 Uhr, startet die Anmeldung auf www.sportschnuppern-klagenfurt.at.