Neue Stadtmarketingchefin Inga Horny © Weichselbraun Helmuth

Seit Anfang des Jahres ist die neue Klagenfurter Stadtmarketing-Chefin Inga Horny offiziell im Amt. Konkret an Marketing-Projekten kann die Expertin, die unter anderem viele Jahre das Salzburger Altstadtmarketing geleitet hat, allerdings noch nicht arbeiten. Denn die Gesellschafter haben sich noch nicht auf den Jahresplan verständigt. Dieser soll erst bei einem Workshop in den nächsten Wochen erarbeitet werden. Eine klare Linie wird notwendig sein, ansonsten besteht die Gefahr, dass das junge Stadtmarketing gleich von Anfang an zwischen allen Wünschen und Begehrlichkeiten aufgearbeitet wird.