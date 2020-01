Kleine Zeitung +

Ab 9 Uhr Rauschelesee am Samstag wieder zum Eislaufen geöffnet

Nach einigen Stunden war am Freitag der Eislaufbetrieb am Rauschelesee wieder vorbei. Die Zugangskonstruktion hielt nicht. Am Samstag gibt es den nächsten Versuch. Der Hörzendorfer See bleibt vorerst gesperrt.