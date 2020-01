Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bäckerei Auer errichtet ihre zweite Filiale in Klagenfurt © Jürgen Fuchs

In Graz ist die Bäckerei Martin Auer eine Institution – mit fast 30 Filialen. Auch in Klagenfurt ist man seit Jahren in den City Arkaden vertreten. Nun kommt eine weitere dazu, die 31. insgesamt. Aktuell wird das Gassenlokal des Alten Rathauses an der Ecke Wiener Gasse - Alter Platz umgebaut. Noch steht der genaue Eröffnungstermin des Verkaufsladens mit angeschlossenem Café noch nicht fest, „jedenfalls soll es aber noch im Frühjahr so weit sein“, erklärt man Seitens des Unternehmens.