Nach einigen Stunden war es am Freitag wieder mit dem Eislaufen vorbei, zuvor war ein Bursche eingebrochen. Eine Zugangsbrücke ist eingesunken, jetzt wird ein anderer Zugang gesucht. Keine Freigabe für Hörzendorfer See und Lendkanal.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Eis am Rauschelesee hält, der Zugang nicht © Helmuth Weichselbraun

Lange hat es gedauert, mit dem heutigen Freitag konnten die Verantwortlichen des Eislaufvereins Wörthersees (EVW) aber endlich einen ersten See zum Eislaufen freigeben. Nach wenigen Stunden war es mit der Eislauffreude am Rauschelesee schon wieder vorbei. Am Nachmittag musste der See wieder gesperrt werden. “Man kommt derzeit nicht auf die Eisfläche, weil die Brückenkonstruktion im Norden des Sees nicht gehalten hat”, sagt EVW-Obmann René Riepan.