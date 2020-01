Facebook

In Ferlach wurde eine Schülerin am Schutzweg von einem Pkw erfasst und verletzt. Das Kind wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

In der Rosentaler Straße (B 85) in Ferlach kam es am Freitag gegen 7.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt war dort mit seinem Pkw im Ortsgebiet unterwegs. Weil seine Windschutzscheibe vereist war, dürfte er an einem Schutzweg ein zehnjähriges Mädchen übersehen haben, das gerade die Straße überquerte.