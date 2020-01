Facebook

Der Rauschelesee ist ab Freitag für Eisläufer geöffnet © Eislaufverein Wörthersee

Mehr als hundert Leichtsinnige betraten schon am vergangenen Wochenende die - damals noch viel zu dünne - Eisfläche des Rauschelesees. In dieser Woche aber konnte die Eisdecke am See im Süden Klagenfurts noch ordentlich anwachsen, entsprechend ist der See ab Freitag, 10.1. auch offiziell für Eisläufer freigegeben. Allerdings: Die Verantwortlichen des Eislaufvereins Wörthersee ermahnen die Besucher ausdrücklich, sich an die Anweisungen der Eismeister zu halten. Auch das Ufer und der Schilfgürtel seien zu meiden.