Ende Februar soll der Abriss des Gebäudes erfolgen © Weichselbraun

Über Jahrzehnte kannte man das Haus in der 10.-Oktober-Straße 26 als Café Kosta, dann wurde es zum Pazzo und letztlich zum Café Lidmansky. In wenigen Wochen wird es schließlich nur noch eine Baugrube sein. „Wir haben mittlerweile ein baugenehmigtes Gebäude, der Abriss der Altsubstanz ist für Ende Februar oder Anfang März geplant“, sagt Stephan Wagner. Der einstige Pflegeheim-Betreiber ist mittlerweile als Immobilienentwickler tätig – mit starkem Fokus auf Klagenfurt. Neben dem Haus in der 10. Oktoberstraße entwickelte er bereits ein Objekt in der Hasnerstraße, für einen großflächigen Neubau am Gelände des ehemaligen Waidmannsdorferhofs wurden unlängst im Gemeinderat die Weichen gestellt.