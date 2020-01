Facebook

Nach Nebelauflösung ist es zumeist sehr sonnig und mild bei +2 bis +7 Grad. Der Hochdruckeinfluss wird zwar tagsüber langsam etwas schwächer, trotzdem überwiegt am Freitag das sehr freundliche Winterwetter. Zunächst gibt es kaum Wolken am Himmel und daher scheint nach Sonnenaufgang oft die Sonne wieder länger. Lediglich ein paar dichtere Nebel- oder Hochnebelbänke könnten da und dort störend sein. Erst später am Tag kommt eine sich abschwächende Kaltfront näher und somit ziehen auch erste Wolkenfelder auf. "Vor allem auf den Bergen sind die Wetterbedingungen tagsüber recht günstig und diese laden auch zum längeren Verweilen im Freien ein", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger recht optimistisch. Die Temperaturen sind auch in den meisten Niederungen am Nachmittag angenehm und erreichen Werte bis nahe +6 Grad.