Eine 35-jährige Klagenfurterin wurde beim Unfall leicht verletzt © Fuchs

Drei Fahrzeuge hielten am Donnerstag gegen 6.30 Uhr auf einem Rechtsabbiegestreifen auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt wegen Rotlichts an. Eine 35-jährige Pkw-Lenkerin aus Klagenfurt dürfte die Kolonne übersehen haben und prallte gegen das Heck des als letzten in der Reihe stehenden Fahrzeuges. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen den vorderen und dieser wiederum gegen den ersten in der Spur stehenden Pkw geschoben.