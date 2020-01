Facebook

Noch meldet Google, das Hotel Moser-Verdino in Klagenfurt sei „dauerhaft geschlossen“. Was die Suchmaschine nicht „weiß“: Am 1. März eröffnet die Select-Hotelgruppe ihren ersten Standort in Österreich, das „Select Hotel Moser Verdino“. Das Traditionshaus, seit 1858 ein Hotel, ist seit 2017 im Besitz der Lilihill-Gruppe des Investors Franz Peter Orasch. Dieser investierte laut eigenem Bekunden rund 20 Millionen Euro in den Umbau.