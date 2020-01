Kleine Zeitung +

Ungewöhnliche Abrechnung Mann zerschnitt aus Rache Kleider der "Ex"

Ungewöhnliche Mittel, um Rache an seiner Ex-Lebensgefährtin zu nehmen, wählte ein 34-jähriger Mann. Er drang in die Wohnung der Frau ein und zerschnitt in der Garderobe und im Schlafzimmer reihenweise ihre Kleider.