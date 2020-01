Seit Anfang des Jahres gilt in der Sterneckstraße, der Luegerstraße, der Maria-Platzer-Straße, der Siebenhügelstraße und dem Baumbachplatz durchgehend Tempo 30.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Luegerstraße und am Baumbachplatz gilt jetzt Tempo 30 © Markus Traussnig

Österreichweit verfolgen immer mehr größere Städte das Verkehrskonzept, traßen in Wohngebieten flächendeckend mit Tempo 30 und Hauptverkehrsstraßen durchgehend mit Tempo 50 zu führen. So entstehen geschlossene Zonen mit einheitlicher Geschwindigkeitsbeschränkung, was für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgt.