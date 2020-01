Facebook

Regiotaxi-Chauffeur Bernhard Gradischnig mit dem 5000. Fahrgast Maria Kropiunik © Regiotaxi

Seit mittlerweile zwei Jahren ist das Rosentaler Bürgertaxi unterwegs. Der Service erfreut sich großer Beliebtheit. Bis 31. Dezember nahmen 5204 Personen das Regiotaxi in Anspruch. Im abgelaufenen Jahr wurden 43.433 Kilometer zurückgelegt. "Den öffentlichen Verkehr findet man in den Randregionen außerhalb der Schülerfahrten so selten, dass unser zweisprachiges Regiotaxi zur vollsten Zufriedenheit der Bevölkerung diese Lücken ausfüllt", sagt Franz Wutti, Obmann des privaten Trägervereines Regioservice. Als 5000. Fahrgast konnte man Maria Kropiunik aus Windisch Bleiberg/Slovenji Plajberk begrüßen. "Es ist deswegen so praktisch, weil es dich direkt vor der Haustüre abholt und dich wieder nach Hause bringt", sagt Kropiunik.