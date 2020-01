Am Wochenende „Eis frei“ für Hörzendorfer See und Aichwaldsee. Der Rauschelesee bleibt vorerst gesperrt.

Am Freitag soll der Hörzendorfer See zum Eislaufen freigegeben werden © Gudrun Kattnig

Kalte und klare Nächte sind vonnöten, um auf Kärntens Seen die längst erwartete "Eiszeit" einzuläuten. Und die prognostiziert Meteorologe Christian Stefan von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für die nächsten Tage. "Jetzt besteht die Chance, dass das Eis auf den Seen wächst. Die Luft ist relativ trocken und es erwarten uns klare, kalte Nächte mit Temperaturen von bis zu minus 10 Grad Celsius, etwa im Gurk- oder Gailtal, und in den Ballungszentren bis zu minus 6 oder 7 Grad. Tagsüber dürften die Temperaturen in tiefen Lagen auf plus 1 bis 2 Grad ansteigen, in mittleren Höhenlagen auf 7 bis 8 Grad."