Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Immer mehr Privatpersonen beteiligen sich an den Müllsammelaktionen © KK

2019 hat sich auch in der Landeshauptstadt der Trend durchgesetzt, aktiv etwas gegen das sogenannte „Littering“ zu tun. Damit ist das achtlose Wegwerfen von Abfall wie Dosen, Flaschen oder Verpackungen gemeint. Rund 300 Personen haben an privaten Müllsammelaktionen im Stadtgebiet teilgenommen. Daraus hat sich die private Initiative „Clean UP Klagenfurt“ gebildet, die ihre Treffen in der gleichnamigen Facebook-Gruppe organisiert.