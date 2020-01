Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Das Hochdruckgebiet "Almar" ist mittlerweile Geschichte, doch nun hat ein neues Hoch mit dem Namen "Bernd" das Sagen. Vielfach ist es daher strahlend sonnig bzw. völlig wolkenlos. Erst später am Tag streift uns eine Warmfront mit ein paar ausgedehnteren Wolkenfeldern. "Den reinen Sonnengenuss mit den besten Schnee- und Pistenverhältnissen sollte man unbedingt ausnutzen", rät der Wetterfachmann Werner Troger. Weil die Luft zunächst sehr trocken ist, gibt es selbst im Wörtherseeraum kaum Frühnebel. Nach einer frostigen Nacht steigen die Tageshöchsttemperaturen deutlich in den Plusbereich. Am mildesten wird es in sonnigen Höhenlagen. Auch auf den Bergen steigen die Temperaturen tagsüber deutlich. Die Frostgrenze steigt bis auf über 2000 Meter Seehöhe.