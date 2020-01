Facebook

© alfa27 - stock.adobe.com

Die Shisha-Bar "Shisha Palace" in der Auergasse in Klagenfurt ist insolvent. Am Landesgericht Klagenfurt wurde über den Gastronom Hüseyin Yakut, der auch in Graz ein Lokal betreibt, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung eröffnet. Rund 30 Gläubiger sind laut KSV 1870 betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 350.000 Euro, und die Aktiva auf 20.000 Euro. Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent, zahlbar in vier Raten zu je fünf Prozent vor.