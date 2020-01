Facebook

Übermäßiger Konsum von Industriezucker schadet der Gesundheit © Pixelot - stock.adobe.com

Übermäßige Einnahme von Industriezucker wirke sich negativ auf die Gesundheit der Menschen aus und sei eine der Hauptursachen für Übergewicht. Eine Absolventin der Vitalakademie Österreich will im Rahmen einer "Sugarfree Challenge" Menschen für dieses Thema sensibilisieren. „Ich will mit diesem Projekt einen Beitrag zum Gesundheitsbewusstsein der Menschen in Österreich leisten“, sagt Initiatorin Boshra Amasha. Die Klagenfurterin will mit fachkundiger Betreuung Menschen dazu motivieren, 40 Tage lang auf industriellen Zucker zu verzichten.