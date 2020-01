Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem Rettungshubschrauber C11 wurde der Pensionist ins Klinikum transportiert © Eder

Ein Pensionist (82) aus dem Bezirk Klagenfurt wollte am Montag gegen 16 Uhr in einem Klagenfurter Gasthaus das WC im Untergeschoß aufsuchen. Dabei verwechselte er den Abgang zur Toilette mit jenem zum Heizungskeller, rutschte bereits auf den ersten Stufen aus und stürzte in den Keller.