Jury und Finalisten bei der Wahl zum Chor des Jahres 2018 © ORF Kärnten

Das Singen hat in Kärnten Tradition und so steckt in dem Spruch „Drei Kärntner stehen zusammen, fertig ist der Gesangsverein“ auch ein Funke Wahrheit, denn Chöre gibt es hierzulande beinahe unzählige. Und alle verbindet eines: die Liebe zur Musik und zum Gesang.