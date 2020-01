Feistritz/Rosental Christbaum fing Feuer: Bewohner erlitten Rauchgasvergiftung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einer der kleinen Christbäume ist abgebrannt © Feuerwehr Feistritz

Vermutlich kurz vor seiner ohnehin geplanten Entsorgung hat ein Christbaum aus Kunststoff in einem Wohnhaus in Feistritz im Rosental Feuer gefangen. Auslöser dürfte laut Polizei eine danebenstehende Kerze gewesen sein. Der 19-jährige Sohn alarmierte einen Nachbarn, der als Feuerwehrkommandant sofort die Rettungskette in Gang setzte und mit einem Feuerlöscher den glosenden Christbaum löschte, teilte die Polizei mit. Der Kommandant fand im Haus eine bereits am Boden liegende Frau und rettete ihr damit wohl das Leben. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ansprechbar. Erst im freien kam die 53-Jährige wieder zu Bewusstsein.