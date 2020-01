Zwischen 25. Dezember und 4. Jänner wurde in die Wohnung eines Klagenfurter Ehepaares eingebrochen. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck.

Unbekannte brachen in den Weihnachtsferien in eine Klagenfurter Wohnung ein (Symbolfoto) © APA/Pfarrhofer

Der Weihnachtsurlaub eines Klagenfurter Ehepaares endete mit einer unliebsamen Überraschung. Als das Paar am Samstag in seine Wohnung zurückkehrte, entdeckte es, dass in der Zwischenzeit dort eingebrochen worden ist. Die unbekannten Täter haben einen Möbeltresor aufgebrochen und daraus Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Der Einbruch wurde zwischen 25. Dezember 2019 und 4. Jänner 2020 verübt. Die Schadenssumme beträgt mehrere Zehntausend Euro.