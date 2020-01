Facebook

Die Stadtrichter zu Clagenfurth © (c) Markus Traussnig

Ein Jahr lang haben sie beobachtet, was sich so abspielt in Politik und Alltagsleben. Ab 18. Jänner laden die Stadtrichter wieder zum Schauprozess der besonderen Art in die Messehalle 5.

Eins steht fest: Burggraf Willi Noll, der im Vorjahr nach Jahrzehnten der Bühnenpräsenz auf einen Auftritt verzichtet hat, kehrt, „mit Begeisterung“, wie er versichert, zurück ins Ensemble der Richter für die Pointen mehr zählen als Paragrafen.