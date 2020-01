Facebook

Wir geraten am Samstag zunehmend in eine nordwestliche Höhenströmung, die auch Schlechtwetterfronten zu den Alpen steuert. Bei uns kommen jedoch nordföhnige Effekte auf, die die ankommenden Wolken tagsüber besonders nach Süden hin immer wieder auflockern sollten und der Sonne somit auch Platz zum Scheinen lassen. "Die Sichtverhältnisse sind beim Wintersport auf den Bergen aufgrund der Wolken aber etwas eingeschränkter und deshalb sollte man auf eine gute Skibrille setzen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen zum Beispiel rund um den Wörthersee am Nachmittag auf Werte nahe plus sechs Grad.