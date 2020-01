Verwunderung und Ärger über ausgedehnte Weihnachts- und Silvesterferien 2019 in Dienststellen des Magistrats.

Bitte Warten bis zum nächsten Jahr hieß es im Passamt © Elisabeth Peutz

Die Warteschlange vor dem Passamt des Magistrats konnte sich am 2. Jänner sehen lassen. „Seit Stunden sind wir da“, sagt eine Klagenfurterin, die auch am vergangenen Montag, dem 30. Dezember, versucht hatte, die Ausstellung gültiger Reisedokumente in die Wege zu leitet. Allerdings vergebens. Wie viele andere stand sie vor verschlossenen Türen.