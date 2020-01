Am Landesgericht Klagenfurt wurde über die Apollo Sportwetten- und Betriebs GmbH über Gläubigerantrag das Konkursverfahren eröffnet.

© Markus Traussnig

Am 2. Jänner wurde über die Apollo Sportwetten- und Betriebs GmbH in Klagenfurt am Landesgericht über Gläubigerantrag das Konkursverfahren eröffnet. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 27. Jänner 2020 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden (E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at).