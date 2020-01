Elf Perchtengruppen treiben am Samstag in Keutschach den Winter aus und wenden Unheil ab.

Die Rauhnächte sind die Nächte vom Weihnachtstag bis zum Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Jänner und zählen zu den ältesten Bräuchen in unserem Raum. Nach dem Volksglauben ziehen sich die Mächte der tiefen Winterzeit am Ende dieser Nächte zurück. Die Rauhnächte sind gemäß der Bauernregeln bestimmend für das Wetter der zwölf Monate des neuen Jahres. In Keutschach findet am Samstag, 4. Jänner, die erste Raunacht statt. Elf Perchtengruppen mit über 100 Teilnehmern treiben den Winter aus und wenden Unheil ab. Mit dabei ist auch Schauspieler Michael Kuglitsch als „Luzifer“. Auf die Besucher warten außerdem Akkordeon-Musik, Alphornbläser, Maskenschnitzer, eine Tombola, ein Brauchtumsladen, u. v. m.



Keutschach. Kollienz-Mühle in Dobeinitz, rund einen Kilometer vom Strandbad entfernt. 4. 1., ab 18 Uhr.