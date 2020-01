Facebook

Räuber kam mit Fahrrad und stahl einer 87-jährigen Frau, die mit Rollator ging, die Handtasche. © Robert Kneschke - Fotolia

Das Jahr fing für ein Ehepaar aus Klagenfurt gar nicht gut an: Während einer Spazierganges in der Griesgasse in Klagenfurt stahl am Neujahrstag gegen 16 Uhr ein bisher unbekannter Radfahrer im Vorbeifahren vom Rollator der 87-jährigen Frau die Handtasche mit Handy und diversen Dokumenten. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Beim Versuch den Unbekannten zu verfolgen, stürzte der 88-jährige Ehemann des Opfers, blieb dabei jedoch unverletzt. Auch die Frau wurde zum Glück nicht verletzt.

Personenbeschreibungen:

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann, etwa 20 bis 30 Jahre alt und bekleidet mit einer braunen Jacke handeln. Zeugen werden ersucht sich mit der nächsten Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.