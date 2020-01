Eine 25-jährige Lenkerin aus Klagenfurt kam Mittwochfrüh von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Stein und in der Folge gegen die 62-jährige Frau. Der durchgeführte Alkotest bei der Lenkerin ergab eine leichte Alkoholisierung.

Die Rettung brachte die verletzte Fußgängerin ins UKH Klagenfurt (Sujetbild) © KLZ/Rehfeld

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Neujahrstag auf der Rosental Bundesstraße (B95) in Ferlach. Gegen 7.30 Uhr kam eine 25-jährige Lenkerin mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit dem Pkw gegen einen Stein und in weiterer Folge im Bereich einer Haltestelle gegen eine Fußgängerin.