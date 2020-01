In Klagenfurt konnten zwei Personen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand auf der Terrasse eines Reihenhauses löschen. Im Bezirk Völkermarkt wurde das Fahrzeug eines 37-Jährigen völlig zerstört.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verirrte Raketen hielten in der Nacht Feuerwehren auf Trab © APA/dpa/Roland Weihrauch

Gegen 23.30 Uhr heulten am Silvesterabend im Osten von Klagenfurt die Sirenen. Auf der Terrasse eines Reihenhauses in Klagenfurt fing eine Markise Feuer. Vermutlich wurde diese durch eine verirrte Silvesterrakete in Brand gesetzt. Zwei Personen konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Feuerlöschern löschen.