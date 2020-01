Kleine Zeitung +

Angefahren Fußgängerin nach Verkehrsunfall im Klinikum verstorben

Die 83-jährige Frau wurde am Abend des 23. Dezembers in Klagenfurt bei der Überquerung eines Kreuzungsbereichs von einem Pkw-Lenker erfasst und schwer verletzt. Der Mann hatte Fahrerflucht begangen. Klagenfurterin starb am Montag an den Folgen des Unfalls.