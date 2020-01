Facebook

Symbolfoto © Helmuth Weichselbraun

Die Polizei in Klagenfurt hat einen 24-Jährigen nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Wettlokal festgenommen. Der Mann stürmte am Montagabend mit einer Sturmhaube maskiert und mit einem Messer bewaffnet in das Lokal. Er bedrohte die Kellnerin (32) mit einem Messer und forderte Geld.