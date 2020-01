Auch FPÖ will Autos aus Bahnhofstraße bannen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Diskussion um eine autofreie Bahnhofstraße geht weiter © (c) Weichselbraun Helmuth

Dass Positionen von Grünen und der FPÖ deckungsgleich sind, erlebt man selten. In der Klagenfurter Stadtpolitik gibt es aber gerade „einen Punkt, in dem wir uns zu 100 Prozent einig sind“, sagt der Klagenfurter FPÖ-Gemeinderat Andreas Skorianz. Der Obmann des Verkehrsausschusses will die Ideen von Grüne-Gemeinderat Elias Molitschnig zum innerstädtischen Verkehr ehestmöglich in einem Sondergemeinderat besprechen. Wie berichtet, regte Molitschnig an, die Bahnhofstraße als Begegnungszone zu gestalten. Seine Erwägung: Da die Straße ohnehin nur vom Durchzugsverkehr genutzt werde, gehe von ihr – und damit auch von den Parkplätzen in diesem Straßenzug – kein Impuls für die Innenstadt aus. Ähnliche Pläne hegt Skorianz – wie auch Molitischnig – für die 8.-Mai-Straße.