Bäume ohne Besitzer am Messegelände © Braunecker

Nicht erst am 6. Jänner, sondern schon kurz nach dem Heiligen Abend stapelten sich dutzende, nicht verkaufte Christbäume, am Klagenfurter Messegelände. Teilweise hingen noch die Preisschilder von den Zweigen – ein Anblick, der wohl so manchen Passanten nachdenklich stimmte: Denn offenbar haben einige der rund 10.000 Nadelbäume, die ab 18. Dezember am traditionellen Klagenfurter Christbaummarkt angeboten wurden, keinen Käufer gefunden. Stimmt dieser Eindruck?