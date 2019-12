Facebook

Viel Sonne, tagsüber mild: Das Hoch "Wiltrud" zieht zwar in Richtung Balkan weiter, doch es breitet sich bereits das nächste Hoch aus. Damit überwiegt zu Silvester weiterhin ganz klar der sonnige Eindruck. Nur in der Früh und im späteren Tagesverlauf ziehen etwas ausgedehntere Wolkenfelder (Schleier- und Federwolken) über den Himmel. Frühnebelfelder bilden sich selbst im Wörtherseeraum nur ganz selten. In der Früh ist es verbreitet recht frostig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad mit den höchsten Werten in sonnigen und mittleren Höhenlagen. "Das Silvesterfeuerwerk kann ungetrübt und bei oft klaren Bedingungen bewundert werden", verspricht der Wetterexperte Werner Troger.